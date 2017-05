PT do B muda de nome e agora é Avante

No dia 29 de abril foi homologado o novo nome do partido com o mesmo número 70

A sessão ordinária desta terça-feira (9) contou com a participação do presidente regional do novo partido Avante, Morivaldo Firmino de Oliveira, que usou a Tribuna para falar da reestruturação do nome do PT do B (Partido Trabalhista do Brasil), para Avante. No dia 29 de abril foi homologado o novo nome do partido com o mesmo número 70.

A convite do representante do partido na Casa de Leis, vereador Pastor Jeremias Flores (Avante), Morivaldo explicou que o partido há mais de 25 anos realiza um trabalho de grande relevância no País, e pela conjuntura política atual, o partido decidiu, após estudos e pesquisas mudar o nome do partido e dar sequência no trabalho desenvolvido pelo partido, através de seus representantes”, destacou.

De acordo com o vereador Pr. Jeremias Flores, sua filiação ao partido não era inicialmente uma pretensão política e, sim, a confiança nos ideias do partido. “Estou filiado ao partido há mais de uma década, e com o tempo veio o sentimento que poderia contribuir para nossa cidade. Antes de ser um representante político, sou um representante de Deus, e através do partido quero fazer o melhor para nossa Campo Grande”, revelou.

O Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Vereador Prof°. João Rocha aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho desenvolvido pelo partido em prol da sociedade. “O partido tem uma história na vida política da nossa cidade, do nosso estado e do nosso País, sempre dedicado às causas partidárias, pelo bem da população. A transformação do nome do partido não muda a dedicação e o esforço demonstrado ao longo dos anos pela história do partido, agora muito bem representado com o nome Avante, um nome forte e progressista”, elogiou.