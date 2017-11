Puccinelli assume presidência regional do PMDB no próximo sábado

E ex-governador André Puccinelli assume na Convenção Estadual do PMDB neste sábado (2) a presidência regional do partido. André ocupará o lugar do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Junior Mochi, que está no a frente do partido desde 20 de dezembro de 2012.

A Convenção será realizada no dia 2 de dezembro, a partir das 8h, na Associação Nipo Brasileira de Campo Grande, situada na Avenida Ministro João Arinos, 140, saída para Três Lagoas.

Desde semana passada as lideranças do partido iniciaram um trabalho de mobilização convocando prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para participarem da convenção.

Na tarde de segunda feira (27), a bancada estadual se reuniu na sede do Diretório Estadual para tratar sobre suas lideranças de base a participação na convenção.