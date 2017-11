Puccinelli e Puccinelli Jr presos

A Polícia Federal está no apartamento do ex-governador, onde cumpre mandado de busca e apreensão

O ex-governador André Puccinelli e seu filho, André Puccinelli Junior foram presos preventivamente na quinta fase da Operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (14).

A Polícia Federal está no apartamento do ex-governador, onde cumpre mandado de busca e apreensão desde às 6h da manhã de hoje.

O advogado do ex-governador, René Siufi, afirmou que ainda não tem informação da ação da PF na quinta fase da Operação.

Lama Asfáltica

Na quinta fase da Operação Lama Asfáltica, chamada Papiros da Lama, a PF investiga a "lavagem" mais de R$ 235 milhões por meio de um esquema sofisticado de desvio de recurso público.

Segundo apurado pela PF, a organização criminosa desviou recursos públicos por meio do direcionamento de licitações públicas, superfaturamento de obras públicas, aquisição fictícia ou ilícita de produtos, financiamento de atividades privadas sem relação com a atividade-fim de empresas estatais, concessão de créditos tributários com vistas ao recebimento de propina e corrupção de agentes públicos.

A PF cumpre dois Mandados de Prisão Preventiva, dois Mandados de Prisão Temporária, seis Mandados de Condução Coercitiva, 24 Mandados de Busca e Apreensão, e o sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e empresas investigadas.

As medidas estão sendo cumpridas em Campo Grande, Nioaque, Aquidauana e São Paulo, com a participação de mais de 300 Policiais Federais, servidores da CGU e servidores da Receita Federal.

Alvo

Na quarta fase da Operação Lama Asfática, denominada “Máquinas de Lama”, deflagrada em maio deste ano, Puccinelli também foi alvo da Operação. O ex-governador teve os bens bloqueados e cumpriu a medida cautelar, quando colocou uma tornozeleira eletrônica.