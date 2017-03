Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (24) quatro homens por tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na MS-395, em Bataguassu. O bando transportava 247 quilos de maconha até o Interior de São de Paulo.

Segundo o DOF, a ação iniciou durante um bloqueio policial. Os agentes deram ordem de parada ao condutor de 29 anos, que conduzia um veículo Ford/ Fiesta, com placas de Bauru (SP). Durante a entrevista, os policiais observaram fardos do entorpecente no banco traseiro do automóvel.

Aos policiais, o rapaz disse que foi contratado em Três Lagoas para transportar a droga de Bataguassu até Araçatuba (SP). Ainda durante o interrogatório, outro carro, VW/ Gol, com placas de Três Lagoas, se aproximou e ao perceber a ação policial, retornou em alta velocidade sentido a Brasilândia.

Após um acompanhamento tático, o veículo foi abandonado a um quilômetro da barreira policial, quando três homens saíram do carro e continuaram a fuga a pé. Todos foram capturados minutos depois.

Questionados, os três homens confessaram que foram contratados para avisar o Ford/ Fiesta sobre bloqueios policiais na rodovia, e que no momento da fuga um dos passageiros atirou pela janela do veículo um aparelho celular que não foi encontrado.

Os quatro rapazes foram entregues, juntamente com os veículos e o entorpecentes, na Delegacia da Polícia Civil de Brasilândia.