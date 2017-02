Quadro de adolescente agredido com mangueira piora e ele volta para CTI

O estado do adolescente que sofreu uma agressão depois de uma “brincadeira” com uma mangueira de compressor de ar voltou a piorar. Segundo informações da Santa Casa, ele está com uma lesão grave no esôfago e estão fazendo procedimentos para torná-lo estável.

As informações é que ele voltou para a área vermelha, onde ficam pacientes em situação mais delicada. Foi descoberta uma lesão muito grave, e infelizmente o estado piorou bastante. A informação já tinha sido repassada pela família e foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

Ele foi internado as pressas no dia 3 de fevereiro após o patrão e um colega de trabalho fazerem uma “brincadeira” com uma mangueira de compressor de ar, que atingiu o ânus e acabou entrando ar no corpo do adolescente. Após ser levado para a Santa Casa da Capital, ele teve que ser submetido a uma cirurgia para retirada de 20 centímetros do intestino.

O caso chocou a Capital, já que os suspeitos Thiago Giovani Demarco Sena e Willian Larrea trabalhavam com o jovem no lava-jato. A situação que foi tratada por eles como uma brincadeira, virou caso de polícia e a família está bastante apreensiva.

Apesar da advogada Katarina Viana, que representa a família ter solicitado que o caso fosse enquadrado como tentativa de homicídio, o delegado responsável pelo caso Paulo Sérgio Lauretto, da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), afirmou que o indiciamento será por lesão corporal grave.