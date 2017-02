Quadro de ex-primeira-dama é irreversível, aponta cardiologista

O quadro da ex-primeira-dama Marisa Letícia é irreversível segundo os médicos, e ela está respirando com ajuda de aparelhos. Segundo as informações do cardiologista Roberto Kalil, a esposa do ex-presidente Lula, dona Marisa não tem mais fluxo cerebral e está sedada na UTI do Hospital Sírio Libanês em São Paulo.

A família ainda está relutante em dar informações públicas, e militantes do Partido dos Trabalhadores do país inteiro trocam mensagens de orações e apoio a Dona Marisa e a Lula, porém, infelizmente a morte é dada como certa.

Dona Marisa foi internada após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) no último dia 24 de janeiro, após passar mal no apartamento que mora com Lula, no ACB Paulistas. De acordo com a nota oficial do médico, a ex-primeira-dama tinha apresentado sinais de melhora nesta quarta-feira (1) logo no início da tarde, porém o quadro se agravou e foi preciso sedar novamente.

Os motivos clínicos foram explicados pelo médico que apontou que a inflamação e o edema causados pelo AVC não regrediram, a pressão intracraniana aumentou e houve vasoespasmos (contrações de vasos sanguíneos) no cérebro. Já no período da noite, Dona Marisa passou por um exame para avaliar o fluxo sanguíneo no cérebro. Os resultados mostraram uma circulação mínima de sangue.