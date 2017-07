Qualidade da água melhora em córregos da Capital

Os dados, do último trimestre deste ano, mostram que dos 81 pontos de monitoramento

O levantamento feito pelo monitoramento das equipes que atuam no Programa Córrego Limpo revela que a qualidade da água melhorou no Rio Anhanduí e nos córregos de Campo Grande. Os dados, do último trimestre deste ano, mostram que dos 81 pontos de monitoramento, em 56 pontos a qualidade da água foi considerada boa, em 22 pontos foi considerada regular e em três pontos ruim.

Só neste ano foram fiscalizados 3.105 imóveis, resultando em 879 notificações e 390 autuações. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca explica que a educação ambiental e a conscientização da população são fatores importantes para a preservação da qualidade da água e que existe a preocupação da atual administração em melhorar ainda mais os índices, ampliar pontos de monitoramento e intensificar as ações de fiscalização.

“O Programa Córrego Limpo monitora a qualidade das águas em diversos pontos da Capital, realiza ações de fiscalização que buscam coibir o lançamento de água servida ou esgoto nos córregos e tem contribuído com a melhoria na qualidade da água. Este trabalho conta ainda com a relevância da educação ambiental”, frisou José Marcos.

Monitoramento

O Programa é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) através de convênio com a empresa concessionária Águas Guariroba e teve início em 2009. Atualmente, o monitoramento ocorre em nove microbacias da Capital, onde as coletas e análises da água são feitas trimestralmente. Durante o ano, a programação é de que sejam coletadas 324 amostras para monitoramento.

Como forma de divulgar os resultados à população de maneira simples e de fácil compreensão foi adotado o Índice de Qualidade das Águas, o IQACETESB (Índice de Qualidade das Águas adaptado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para a apresentação dos dados. Anualmente são publicados relatórios detalhados e disponibilizados para download no site da Semadur.

Em 2010 eram 67 pontos de monitoramento, onde 60,1% das amostras eram classificadas como boa, 26,3% classificadas como regular, 13,2% classificadas como ruim. Já em 2016 passaram a ser 81 pontos de monitoramento, onde 67% das amostras foram classificadas como boa, 28% classificadas como regular, 5% classificadas como ruim.

De 2010 a 2016 aumentou a abrangência do monitoramento em 14 pontos de amostragem, o índice classificado como bom aumentou em 11,48% dos pontos, o índice regular teve aumento de 6,46% e os pontos que eram considerados ruins diminuíram em 62,12%.

Fiscalização

Esses dados revelam que, diversas ações contribuíram para a melhoria da qualidade da água dos córregos, entre elas as ações da fiscalização nos pontos passíveis de poluição direta ou indireta nos córregos, principalmente em imóveis não conectados à rede pública coletora de esgoto e a promoção no aumento do número de conexões na rede pública coletora de esgoto. Outros pontos importantes para a melhoria da água nos córregos são a desativação de fossas e a diminuição de lançamentos de poluentes na galeria de águas pluviais.

Em todo o período do Programa foram realizadas mais de 12 mil vistorias que resultaram em 7.363 notificações e 1.551 autos de infração. Essa atividade tem contribuído para a conscientização e a adesão da população quando solicitada a regularizar a situação de seu imóvel evitando o lançamento ou liberação de poluentes, direta ou indiretamente, nas águas dos córregos.