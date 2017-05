Quarta-feira é de tempo instável e chuvas isoladas em MS

O dia amanheceu parcialmente nublado em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (24). Na maior parte de Mato Grosso do Sul a previsão é de chuvas isoladas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o padrão de circulação atmosférica não deverá sofrer alterações significativas no centro-sul do continente, o que mantém as condições de instabilidade principalmente para o oeste do Estado, com a formação de pancadas isoladas de chuva à tarde.

A quarta-feira começou com temperaturas amenas, os termômetros na Capital marcavam 21°C durante a manhã. Em Campo Grande a temperatura máxima será de 31°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 97%. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 19°C e máxima pode chegar a 33°C.