O dia amanheceu com nublado em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (20). Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 21ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na véspera do verão o clima já fica com a cara da estação, com previsão de tempo calor e pancadas de chuva no início da noite.

Em Campo Grande a temperatura máxima é de 31°C. Já no Estado as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima chegando a 34°C.