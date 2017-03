Quarta-feira amanhece com chuva e temperaturas amenas

A quarta-feira (22) amanheceu chuvosa e temperaturas amenas, com termômetros marcando 22°C em Campo Grande. No interior Mato Grosso do Sul o dia amanheceu parcialmente nublado.

Em Mato Grosso do Sul as temperaturas podem variar bastante, a mínima prevista é de 15°C e a máxima pode chegar a 35°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias o tempo permanecera estável com poucas nuvens e baixas temperaturas pela manhã. A previsão é de chuvas isoladas no norte do Estado.