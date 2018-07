Quarta-feira amanhece com o céu parcialmente nublado em todo estado

Na manhã desta quarta-feira (4), ainda haverá nebulosidade residual e formação de névoa úmida no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, mas, no decorrer do dia, terá predominância de céu com pouca nebulosidade em todo estado e formação de névoa seca. Temperaturas amenas ao amanhecer, mas em rápida elevação já pela manhã.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 32°C.

Na região centro-norte do estado, a mínima prevista é de 15°C e a máxima de 34°C.

No leste de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 15°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, a mínima é de 16°C e a máxima de 34°C.

No sul e sudoeste, a mínima é de 14°C e máxima de 30°C.