Quarta-feira amanhece com poucas nuvens e previsão de chuva durante a tarde

Com céu claro e poucas nuvens, a quarta-feira (3), amanheceu com temperaturas amenas e termômetros marcando 21°C em Campo Grande. No interior de Mato Grosso do Sul o dia amanheceu parcialmente nublado.

Com poucas nuvens, o dia será de calor no Estado e as temperaturas podem chegar a 37°C, já a temperatura mínima é de 18°C. Em Campo Grande, a temperatura máxima prevista será de 31°C e a mínima é de 21°C.

A chegada de outro sistema de baixa pressão associado calor e umidade aumenta a instabilidade a partir da tarde, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas no oeste e sul do estado pelo menos até a sexta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).