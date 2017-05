Quarta-feira amanhece com poucas nuvens e temperaturas amenas

Com céu claro e poucas nuvens, a quarta-feira (10), amanheceu com temperaturas amenas e termômetros marcando 20°C em Campo Grande. No interior de Mato Grosso do Sul o dia amanheceu parcialmente nublado.

As temperaturas diminuem e a mínima pode chegar a 16°C em Mato Grosso do Sul, já a temperatura máxima é de 34°C. Em Campo Grande, a temperatura máxima prevista será de 29°C e a mínima é de 20°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas de instabilidade ficam ainda mais restritas ao oeste/sudoeste do Estado. A nebulosidade e as temperaturas diminuem.