Quarta-feira amanhece com sol e poucas nuvens e previsão de chuva durante a tarde

Com céu com poucas nuvens, a quarta-feira (28), amanheceu com temperaturas amenas e termômetros marcando 21°C em Campo Grande. Na Capital a temperatura mínima será de 20°C e máxima pode chegar a 30°C, com umidade relativa do ar entre 40% e 80%.

Em Mato Grosso do Sul a quarta-feira amanheceu com tempo parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva durante à tarde. A temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima pode chegar a 33°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nos próximos dias as condições para pancadas de chuva estarão mais restritas à região do Pantanal.