Quarta-feira amanhece com sol e poucas nuvens

O dia amanheceu com sol entre poucas nuvens nesta quarta-feira (19), em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Na Capital os termômetros marcam 21°C, e a previsão é de pancadas de chuva durante a tarde.

O aquecimento durante o dia e o transporte de umidade para região, provoca aumento de nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas isoladas a partir do oeste do estado.

Na Capital a temperatura mínima será de 19°C e máxima pode chegar a 30°C, com umidade relativa do ar entre 75% e 95%. Em Mato Grosso do Sul a temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima pode chegar a 33°C.