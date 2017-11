O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul e a quarta-feira (8) amanheceu nublada em Campo Grande e no interior do Estado.

De acordo com o (Inmet), a passagem de cavados de rápida propagação aumentam as instabilidades por todo estado.

Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia.

O dia amanheceu com os termômetros marcando 23°C em Campo Grande, já a máxima chega a 23°C. No Estado a temperatura mínima prevista é de 19° C e a máxima deve atingir 33°C.