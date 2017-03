Em Mato Grosso do Sul a mínima é de 21°C e máxima de 34°C

Com o céu parcialmente nublado os termômetros marcam 25°C na manhã desta quarta-feira (8) em Campo Grande. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a previsão é de chuva isolada, especialmente a tarde e inicio da noite.

No Estado a mínima é de 21°C e máxima de 34°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 95%.