Quarta-feira amanhece parcialmente nublada com previsão de chuva

O dia começou com céu claro e com poucoas nuvens nesta quarta-feira (5) em Campo Grande, e termômetros marcando 22°C. No interior do Estado o dia amanheceu parcialmente nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo fica instavel o que aumenta a possibilidade de chuvas intensas. E depois de uma madrugada quente as temperaturas voltam a cair à tarde.



No Estado a temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima pode chegar a 33°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 22°C e máxima de 29°C.