Quarta-feira amanhece será de sol e com possibilidade chuva durante o dia

A quarta-feira (18) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e com possibilidade de chuva. No interior do Estado a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva durante o dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições da atmosfera continuam a favorecer a ocorrência de fortes pancadas de chuva em alguns pontos do estado, em especial no centro, norte e leste. Esta condição deve persistir até a sexta-feira.

No Estado, a temperatura mínima prevista é de 21°C e máxima pode chegar a 33°C. Na Capital a temperatura mínima de 20°C e máxima pode chegar a 27°C, com umidade relativa do ar entre 75% e 95%.