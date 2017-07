Quarta-feira será céu claro, tempo seco e mínima de 10°C em MS

O dia amanheceu com céu claro nesta quara-feira (5) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Com a umidade do ar abaixo de 30%, o tempo continua seco e sem previsão de chuva no Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo continua firme no Estado e pouca nebulosidade. Com a baixa umidade e os ventos fortes, o risco de incêndio aumenta.

As temperaturas mínimas ficam estáveis e pode chegar a 10°C no Estado, já a máxima prevista é de 28°C. O dia amanheceu com temperaturas amenas com os termômetros marcaram 16°C na Capital, mas a mínima prevista para é de 13°C. Em Campo Grande a máxima não passa de 26° C.