Quarta-feira será de tempo seco e possibilidade de chuva em MS

O dia amanheceu com sol entre poucas nuvens e possibilidade de chuva nesta quarta-feira (7), em Campo Grande. No interior de Mato Grosso do Sul o dia começou com céu parcialmente nublado.

A semana começa com tempo seco, com os índices de umidade relativa do ar abaixo de 50%. Em Campo Grande a umidade prevista é de 45%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições que favorecem a ocorrência de chuvas na faixa sul e sudoeste, nas demais áreas do estado o sol aparece e ocorrem névoa seca e baixa umidade relativa do ar no período da tarde.

Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia. Em Mato Grosso do Sul a temperatura máxima pode chegar a 32°C e a mínima não passa de 19°C. Na Capital a temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C.