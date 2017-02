Quarta-feira será quente e com chuva durante

A quarta-feira (15) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e na maior parte de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há possibilidade de chuva, principalmente durante a tarde devido ao calor e umidade.

Nos próximos dias as temperaturas continuam altas e a nebulosidade diminui com a presença do sistema de alta pressão na região, o que deixa o tempo mais estável.

No Estado, a temperatura mínima prevista é de 18°C e máxima pode chegar a 36°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 90%.