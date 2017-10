Quarta-feira será quente e com chuvas isoladas

A quarta-feira (15) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e na maior parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas voltam a subir no Estado, com máxima de 38°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo será instável com previsão de chuvas isoladas devido ao aumento das temperaturas e da e umidade.

Nos próximos dias a aproximação de um novo sistema frontal do sul do estado provoca aumento de nebulosidade e chuvas de intensas em pontos isoladas no sul do estado.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 23°C e a temperatura máxima prevista deve chegar a 33°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 18°C e máxima pode chegar a 38°C.