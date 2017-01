Quarta-feira será quente e com pancadas de chuvas em todas as regiões de MS

Mato Grosso do Sul amanhece com sol entre nuvens nesta quarta-feira (11). Pancada de chuvas irregulares são esperadas em todas as regiões devido às altas temperaturas e umidade que darão condição para formação de nuvens convectivas sobre o Estado.

Em Campo Grande temperatura mínima de 23°C e máxima de 32°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 90%. O município de Porto Murtinho se destaca pelas altas temperaturas que poderá chegar a 39°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico da possibilidade de ocorrência de tempestade para as regiões norte, sul e leste do Estado. O aviso teve início ontem (10) às 12h00 (horário de Brasília) com término hoje (11) às 12h00 (horário de Brasília).

Pode ocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de quedas de galhos de árvores, leves alagamentos e pequenos estragos, pois a velocidade dos ventos prevista ficará em torno de 40 a 60 km/h durante o evento.