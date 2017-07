Quarto Arraiá Mirim acontece neste sábado

O evento segue toda a tradição dos festejos juninos e contará com diversas barraquinhas de comidas e bebidas típicas

O 4º Arraiá da Mirim acontece neste sábado (8), Teatro de Arena do Horto, que está localizado na Rua Anhanduí, 620, Centro. O evento segue toda a tradição dos festejos juninos e contará com diversas barraquinhas de comidas e bebidas típicas, bem como brincadeira.

Vai ter barraca de carreteiro, espetinho, cachorro quente, pastel, milho verde, curau, bolo de milho e doces. Já os pequenos que gostam de brincar vão poder se divertir na pescaria, boca do palhaço, jogo de argolas, correio elegante, cadeia e pula-pula. Os custos variam entre R$ 2,00 e R$ 6,00.

Diretora executiva do Instituto Mirim, Cláudia Penteado, explica que eles buscaram fazer o melhor com o menor custo possível para que as famílias possam confraternizar e se divertirem.

“Queremos que todos possam vir e se divertir. Estamos cobrando apenas o custo do que vamos oferecer, sem intenção de lucro. A ideia é que os familiares dos mirins e a comunidade em geral venham e aproveitem a nossa festa”, diz.

A expectativa é que cerca de 3 mil pessoas passem pelo local e curtam a festividade que também contará com show de Marlon Maciel e grupo. Haverá ainda quadrilha com os mirins, casamento e ao fim da festa também haverá quadrilha para o público que quiser participar.

“Ao final vamos ter quadrilha para quem quiser participar. Todos que quiserem vir a caráter e entrar na brincadeira são bem vindos”, finaliza Cláudia Penteado.

Serviço

Dia: 8 de junho (sábado), das 17 às 23 horas

Local: Teatro de Arena do Horto, Rua Anhanduí, 620, Centro

Mais informações favor ligar no Instituto Mirim: 3314-3245