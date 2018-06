Quase 900 quilos de drogas são queimados pela Polícia Federal

Na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Federal de Corumbá realizou a incineração de 894 quilos de cocaína e 546 pílulas de ecstasy, apreendidos em Corumbá e Ladário, entre 2017 e 2018.

Segundo informações do Diário Corumbaense, a destruição dos entorpecentes aconteceu no forno da usina Granha Ligas, que fica na área industrial de Corumbá, que funciona a temperatura média de 750 graus. Fiscais da Vigilância Sanitária do Município acompanharam a incineração.

Entre as drogas destruídas, estão os 126 quilos de cocaína apreendidos no ano passado em um veículo que cruzava o Pantanal. Esta ação acabou dando início à “Operação Bandeirantes”, que desarticulou uma organização criminosa que agia no tráfico de drogas entre a Bolívia e o Brasil.