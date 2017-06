Quatro atrações musicais devem agitar o Arraial de Santo Antônio nesta segunda

O tradicional Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, que acontece desde o último sábado (10) e segue até amanhã (13), no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Com entrada gratuita, o evento começa às 18 horas, com encerramento previsto para a meia-noite. Quatro atrações musicais vão animar a festa hoje.

A Festa Junina do Arraial de Santo Antonio de Campo Grande conta com 54 barracas montadas por entidades que têm nesta festa uma oportunidade de obtenção de renda para a manutenção dos trabalhos sociais.

O artesanato local também está presente nas tendas com os artesãos da Praça dos Imigrantes, Sindicato dos Artesãos do Mato Grosso do Sul, Recanto da Criança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande e Associação Comunidade Domina Nostra Regina Pacis. A festa também conta com espaço para pescaria artesanal.

Entretenimento

A festa junina conta com animação de músicos de renome nacional como Henrique e Diego e Bruninho e Davi, além das participações de artistas locais como a dupla João Haroldo e Betinho e Victor Gregório e Marco Aurélio. Haverá ainda apresentação de quadrilhas do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza e dos alunos da Escola Municipal Professor João Cândido de Souza.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), e do Serviço Social do Comércio (Sesc), com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

Veja abaixo a programação do Arraial de Campo Grande para hoje e amanhã:

Dia 12 de junho

Victor Gregório e Marco Aurélio

João Haroldo e Betinho

Larissa e Mariana

Grupo Derrama



Dia 13 de junho

Max Henrique

Bruninho e Davi