Em Mato Grosso do Sul, as mulheres são responsáveis pelo sustento de 36% das famílias. A cada dez lares, mais de três já eram providos por mulheres segundo dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010.

Para aumentar também a conscientização e respeito dessas trabalhadoras, o Governo do Estado realiza neste mês de maio a campanha “Maio das Mulheres Trabalhadoras”. Em alusão ao Dia Internacional do Trabalho, a iniciativa prevê ações de combate ao assédio moral e sexual contra as mulheres, chamando a atenção da sociedade para o respeito nos ambientes públicos e de trabalho.

Durante todo o mês de maio serão realizadas ações como panfletagens, encontros, blitz educativa, roda de conversa e distribuição de material informativo. O objetivo principal é promover mobilizações educativas que ensinem mulheres e meninas sobre seus direitos. Além disso, a ação deve sensibilizar homens e toda a sociedade a discutir o tema e buscar a igualdade de gêneros, reduzindo os casos de assédio moral e sexual contra mulheres.

Durante os trabalhos será realizado também o “Encontro Estadual de Gestoras Municipais de Políticas para Mulheres”, onde essas gestoras receberão orientação sobre temas como assédio sexual e moral contra mulheres no ambiente de trabalho. A intenção é que elas levem essa discussão para cada um dos seus municípios.