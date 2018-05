Quatro empresas vencem licitação para asfaltar regiões da capital

Doze empresas foram atraídas na licitação para manutenção de 1.151 quilômetros de vias não pavimentadas em Campo Grande. Segundo prefeitura, deste número, quatro empresas irão atuar nas seis regiões urbanas da cidade, nas vias que integram a malha viária urbana.

A concorrência garantiu uma economia de R$ 10.951.267,58, redução de 35,42% no preço de referência, que caiu de R$ 30.911.910,91 para R$ 19.960.643,58. A Construtora Rial Ltda venceu os lotes 1 e 2 ( regiões urbanas do Anhanduizinho e Bandeira); a Engenex Construções e Serviços atuará nas regiões urbanas do Lagoa Imbirussu, A.L. dos Santos & Cia Ltda, na região do Prosa e a Gradual Engenharia e Consultoria Ltda, na do Segredo.

Os custos variam conforme a extensão das vias não pavimentadas de cada região urbana, além do custo da logística para levar o cascalho necessário. Quanto mais distante a jazida, maior é o custo do revestimento.

A partir da ordem de serviço, que será dada após a assinatura dos contratos, o número de equipes irá dobrar de quatro para oito e recuperar, com drenagem superficial, reconformação e revestimento primário (com cascalho), em média, 100 quilômetros de vias pavimentadas por mês. Em seis meses, os engenheiros da Sisep calculam que 60% da malha viária estará com revestimento primário, em condições para atravessar sem problemas o próximo período chuvoso, a partir de outubro.

Manutenção das vias não pavimentadas

Orçamento inicial – R$ 30.911.910,91

Redução de 35,42% após licitação – R$ 10.951.267,58

Valor a ser contratado – R$ 19.960.643,33

Região do Anhanduizinho

Construtora Rial Ltda

Malha não pavimentada – 272 km

Valor inicial – R$ 5.403.227,14

Valor a ser contratado – R$ 3.473.378,10

Redução de R$ 1.929.948,04 – (35,71%)

Bandeira

Construtora Rial Ltda

Malha não pavimentada – 199 km

Valor inicial – R$ 4.262.674,42

Valor a ser contratado – R$ 2.676.441,50

Redução de R$ 1.586.232,92 – (37,21%)

Imbirussu

Engenex Construções e Serviços

Malha não pavimentada – 112 km

Valor inicial – R$ 3.127.228,65

Valor a ser contratado – R$ 2.331.229,37

Redução de R$ 775.999,28 – 25,45%

Lagoa

Engenex Construções e Serviços

Malha não pavimentada – 181 km

Valor inicial – R$ 5.125.630,42

Redução de R$ 3.448.107,58 – 37,72%

Prosa

A.L dos Santos & Ltda

Malha não pavimentada – 210 km

Valor inicial – R$ 6.775.331,94

Valor a ser contratado – R$ 4.150.988,28

Redução- R$ 2.624.342,66 – 38,75%

Segredo

Gradual Engenharia e Consultoria Ltda

Malha não pavimentada – 177 km

Valor inicial – R$ 6.217.714,34

Valor a ser contratado – R$ 3.881.497,40

Redução de R$ 2.336.220,094 – 37,57%.