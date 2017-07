Quatro homens são mortos no Paraguai durante fuga

Quatro homens morreram na manhã desta segunda-feira (10) no distrito Mariano Roque Alonso, no Paraguai, distante 15 km da capital Assunção. De acordo com informações do site ABC Color, os homens foram mortos a tiros após serem perseguidos por agentes da Brigada Central Paraguaia.

Durante a perseguição os policiais atiraram nos pneus o que cessou a fuga. Dentro do veículo ocupado pelos homens a polícia encontrou ferramentas, armas e outros artigos que demonstraram que eles estavam prestes a cometer um assalto.

Os homens foram identificados como Ladismiro identificado Sosa Candia, de 38 anos, que tem dois mandados de prisão por fraude, David Benitez Diego Dominguez, de 30 anos, que tem cinco mandados de prisão por roubo e tentativa de homicídio doloso, Nelson Peña Galeano, de 35 anos, que era o condutor do veículo e Turian Raul Martinez Santander, de 36 anos, sem antecedentes criminais.

O carro usado na fuga, um Toyota Funcargo foi roubado em 4 de junho, na cidade de Capiatá e teria sido usada nos ataques na farmácia JEM e Guarani Frigoríficor neste mês. A polícia apreendeu no veículo seis celulares, armas de fogo, canivete, dois carregadores de armas de fogo, a soma de G 2.600.000, coletes à prova de balas, mochilas e pochetes.