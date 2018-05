Quatro homens são presos com maconha em praça

Na nite desta terça-feira (8), a guarnição de motocicletas da Polícia Militar realizou abordagem e busca pessoal em um grupo de sete pessoas e encontrou com quatro delas, uma substância vegetal esverdeada parecida com maconha na Vila Margarida em Maracaju.

Os policiais apreeenderam uma porção de 6 gramas com um homem de 19 anos, uma porção de 11 gramas como um homem de 18 anos, 7 gramas com um adolescente de 17 anos e um cigarro de aproximadamente 1 grama com outro adolescente de 15 anos.

A droga foi apreendida, os autores foram presos e encaminhados a Delegacia de Policia Civil para providencias cabíveis.