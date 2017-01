Quatro pessoas morreram em acidente na BR-163

Na manhã deste sábado (7), quatro pessoas morreram e uma ficou em estado grave em um acidente da entre um VW Gol e um caminhão Mercedes Bens, no km 666 da BR 163, entre Rio Verde (MT) e São Gabriel do Oeste.

Segundo jornal local o veículo Gol seguia no sentido Rio Verde e durante uma ultrapassagem bateu de frente com o caminhão. Com o impacto a porta do caminhão abriu e o motorista morreu esmagado pelo eixo. O condutor e dois passageiros que estavam no banco de traz do carro morreram.

O passageiro que estava no banco do carona foi socorrido pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da CCRMS Via e encaminhado para Hospital Municipal de Rio Verde.