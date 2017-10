Quatro pessoas morreram nas rodovias federais do estado durante o feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou quatro mortes nas rodocias federais de Mato Grosso do Sul durante a “Operação 12 de Outubro”.

A Operação, no Estado, teve início antecipado para 00h de terça-feira (10), em razão do feriado Estadual de 11 de outubro (Criação do Estado).

Foram registrados, nas rodovias federais do Estado, 39 acidentes, sendo 6 graves (com feridos graves ou mortos) e 3 acidentes com mortos. Quatro pessoas morreram nesse feriado. Um morto a mais se comparado ao mesmo período do ano passado.

Autuações

As autuações por infração de trânsito somaram 4.508 no total; dessas 2.651 foram por excesso de velocidade.

Ultrapassagens proibidas somaram 337 autuações; Não Uso de dispositivo de segurança (cinto de segurança e cadeirinha para crianças) somaram 152 atuações: Condutor sem Cinto de Segurança: 25; Passageiro sem Cinto de Segurança: 104; Criança sem a Cadeirinha: 23.

Por consumo de álcool 40 (quarenta) motoristas foram autuados e 9 (nove) foram presos.

O número de veículos recolhidos por infrações de trânsito totalizou 135 (cento e trinta e cinco).

Combate ao Crime

Além do emprego de Grupos Especializados no Combate ao Crime, no Mato Grosso do Sul se desenvolve a Operação Égide-Fronteiras, tendo como objetivo o combate ao crime na região de fronteira, somando esforços com a Operação Égide, que se desenvolve no Rio de Janeiro.

No período de 10 à 15, foram apreendidos 1.399 Kg de Drogas e 5 pessoas detidas por tráfico de drogas; Veículos (Adulterados, Apreendidos e Recuperados) somaram 48.