Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande irão votar quatro Projetos de Leis durante a sessão ordinária desta terça-feira (15). O evento inicia às 9h e é aberto ao público.

Em única discussão e votação será analisado o Projeto de Lei 8.877/18, de autoria do Executivo Municipal, que institui a gestão democrática e dispõe sobre a eleição direta para diretores e diretores adjuntos das unidades escolares e diretores dos centros de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

Já em segunda discussão e votação serão analisados três Projetos. O Projeto de Lei 8.681/17, de autoria do vereador William Maksoud, que obriga a disponibilização de cadeira de rodas nos cemitérios públicos ou privados e capelas sediados na cidade.

Também o Projeto de Lei 8.770/17, de autoria do vereador Dr. Wilson Sami, que autoriza criação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o curso pré-vestibular e preparatório para ingresso no ensino superior e concursos públicos e dá outras providências.

Por fim, o Projeto de Lei 8.799/17, de autoria do vereador Carlão, que institui no âmbito do município de Campo Grande, a valorização dos eventos de futebol amador ocorridos em campos de várzea na Capital, reconhecendo-os como patrimônio esportivo e dá outras providências.