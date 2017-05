Quatro são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas

Mais de 140kg de drogas foram encontradas no interior do veículo

Após denúncias anônimas, que dois rapazes estariam trasportando drogas pela rodovia MS 45, a equipe do Batalhão de Choque foi até a região conhecida como Gameleira, ao chegar, os militares abordaram um veículo Uno com placas de Campo Grande, conduzido por Mário Luís Rosa Marques, 27 anos, e de passageiro, Elivelton dos Santos Matos, 18 anos, ao avistar a viatura, os autores demonstraram nervosismo.

Ao revistar o veículo que os jovens estavam, foram localizados quatro fardos de maconha e 69 esferas de haxixe, somados, dá uma quantia de 143kg. Ao serem questionados sobre

as origem das drogas, os autores informaram ter carregado o veículo próximo a uma ponte de madeira na referida rodovia, com outros dois homens que estaria envolvidos.

Os rapazes ainda disseram aos policiais que os produtos pertenciam a um homem conhecido como Juninho, e que ele estaria fazendo um serviço de batedor com uma motocicleta. Logo após, os policiais abordaram nas redondezas, Wandomiro Junior do Nascimento Souza, de 22 anos, o Juninho, que confessou ser dono das drogas apreendidas com Mario e Elivelton.

Valdomiro indicou aos policiais onde seria entregue parte das drogas. Os militares foram até o local indicado por Juninho, um condomínio próximo ao bairro Dom Antonio Barbosa, lá eles abordaram Marcelo Guimarães da Silva de 33 anos, e ao fazerem revistas no interior da residência de Marcelo, localizaram porções de cocaína e maconha, 24 munições de calibre 9mm. Ao ser questionado sobre as munições, Marcelo disse ser de Juninho.

Os policiais então se dirigiram até a residência de Juninho e após buscas, encontraram duas armas de fogo, sendo um revolver calibre 38 com duas munições do mesmo calibre e uma pistola 9mm, com carregador, as duas armas estavam sem documentos de registro.

Segundo o registro policial, todos os envolvidos foram detidos e conduzidos até a Delegacia de Polícia.