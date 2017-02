Quatro trabalhadores são resgatados em operação de combate ao trabalho escravo

Quatro trabalhadores em condições análogas à de escravos foram regatados de uma fazenda na região de Formigueiro, em Corumbá, cidade km de Campo Grande, durante operação de combate ao trabalho escravo nesta quarta-feira (8).

A ação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Civil teve inicio depois de uma denúncia. A PF recebeu informações que um trabalhador estava sendo submetido a condições degradantes de trabalho há vários anos em uma área rural de difícil acesso.

O Ministério do Trabalho instaurou uma ação fiscal trabalhista. A operação está em andamento e segundo a Polícia Federal devido às dificuldades de acesso da região, a operação contou com equipes de abordagem por terra, água e ar. O apoio aéreo foi fornecido pela PRF, por terra houve participação da polícia militar ambiental, além do grupo especializado em patrulha pelos rios, da PF e da polícia civil de Corumbá.

Já o Ministério Público do Trabalho que, diante das constatações preliminares deliberou pela instauração de inquérito civil