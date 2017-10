Quatro unidades de saúde estarão com plantão de vacinação no feriado

Quatro salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande ficam abertas neste feriado prolongado de 11 a 15 de outubro, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os profissionais estarão de plantão nos Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Aero Rancho, Coophavila II e no Tiradentes.

Todas as vacinas do Programa Nacional de Vacinação (PNI) estarão disponíveis nas unidades de saúde. Para cada vacina é estabelecido um esquema de vacinação, as faixas etárias alvo da vacinação, a idade mínima e máxima para receber cada dose, os intervalos ideais entre as doses.

É necessário apresentar a Caderneta de Vacinação ou o Cartão Nacional do SUS para receber as doses. Caso o paciente não tenha nenhum destes documentos, ele deverá apresentar um documento oficial com foto.

Serviço – Plantão de Vacinação

Nos 4 CRSs de Campo Grande

Das 7h às 11h e das 13h às 17h.

CRS Nova Bahia – Avenida Nosso Senhor do Bonfim, s/n;

CRS Aero Rancho – Av. Rachel de Queiroz, s/n;

CRS Coophavila II – Rua da Península, s/n (esquina com R. dos Recifes);

CRS Tiradentes – Av. José Nogueira Viêira, 253.