Quatro UPAs atendem crianças no sábado de Carnaval

No início do feriado de Carnaval o número de Unidades de Pronto Atendimento com atendimento pediátrico aumentou. Segundo a escala médica das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Campo Grande, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), neste sábado de Carnaval (25), quatro UPAs atendimento pediátrico.

As UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário e Leblon terão em média cinco pediatras atendendo por unidade durante a manhã e a tarde de hoje.

Já no período noturno, segundo a escala, dos dez centros de saúde da cidade, apenas a UPA e os CRSs Coophavilla II, Aero Rancho, Nova Bahia e Tiradentes não terão pediatras atendendo.

Confira a escala completa desta sexta-feira: