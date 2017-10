Quatro UPAs tem atendimento infantil neste sábado

Quatro unidades de Pronto Atendimento (UPA) terão atendimento pediátrico nos períodos matutino e vespertino deste sábado (7), no período noturno serão cinco unidades com atendimento para crianças, segundo a escala médica, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

Durante a manhã e a tarde, as UPAs Coronel Antonino, Almeida, Leblon e Universitário terão atendimento infantil, com 23 pediatras distribuídos nas unidades.

Já no período da noite, as UPAs Coronel Antonino, Almeida, Leblon, Universitário e Moreninha terão 20 pediatras, distribuídos entre as unidades, disponíveis.

Confira a escala completa: