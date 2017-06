Conforme divulgada no site da prefeitura, quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atendem crianças na manhã deste sábado (3). A escala da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) aponta que em quatro postos de saúde terá atendimento infantil.

As UPAs do Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário e Leblon contarão com pediatras nos três períodos do dia.

Para reforçar o atendimento a noite a unidade da Moreninha também contará com atendimento infantil.

Confira a escala médica completa: