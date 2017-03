Quatro UPAs terão pediatra durante o dia neste sábado

No período vespertino no CRS do Tiradentes não haverá clínico geral

Durante o período da manhã e tarde deste sábado (25) quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) terão atendimento para crianças. De acordo com a escala divulgada pela Prefeitura de Campo Grande terão pediatras as UPAs Coronel Antonino,Vila Almeida, Universitário e Leblon.

No período da noite a UPA Moreninha passa a atender as crianças também. De acordo com a escala médica, no período vespertino no CRS (Centro Regional de Saúde) do Tiradentes não haveráclínico geral. A noite em todas as unidades da Capital haverá médicos para atendimento adulto.

Confira a escala completa para este sábado (25):