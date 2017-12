De acordo com a escala disponibilizada, neste sábado (16), no site da Prefeitura pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), quatro UPA’s (Unidade de Pronto Atendimento) contam com pediatras em tempo integral.

Upa Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário e Leblon contam com atendimento infantil em todos os períodos deste sábado. A unidade de saúde da Moreninha terá apenas dois pediatras na parte da noite.