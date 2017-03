Quebra quebra em Assunção, deputado é baleado

O deputado e presidente do Partido Liberal Radical Autêntico, Efraín Alegre, foi ferido com um tiro no início da noite desta sexta-feira (31) no Congresso Nacional, no Paraguai. O senado paraguaio, dominado por partidários do presidente Horacio Cartes, aprovou hoje a reeleição presidencial, o que deflagrou incidentes entre opositores e a polícia.

De acordo com informações do site ABC Color, o tiro foi a queima roupa, já que Efraín estaria a menos de um metro e meio do agente da polícia. Houve um momento de confusão na junção entre os liberais e num determinado momento um tiro foi ouvido. Pós isso perceberam que o deputado estava no chão e sangrando.

O tiro acertou a região da boca dodeputado causando ferimentos graves. Ele foi levado às pressas para o hospital onde passou por cirurgia.

“Golpe”

No total, 25 dos 45 senadores votaram a favor da emenda que institui a reeleição. A emenda deverá ser ratificada neste sábado pela Câmara dos Deputados, também controlada pelos governistas.

Os senadores não votaram no plenário do Senado, e sim em um gabinete do Congresso, diante da resistência de legisladores da oposição contra a medida. O presidente do Senado, Roberto Acevedo, o primeiro vice-presidente do Senado, Eduardo Petta, e outros legisladores da oposição ocuparam o plenário da Casa para impedir a votação.

A emenda foi apoiada por opositores ligados ao ex-presidente de esquerda Fernando Lugo, mas o restante da oposição denunciou a medida como um "golpe parlamentar".