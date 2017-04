Queda de avião bimotor deixa dois mortos no interior paulista

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de dois ocupantes de um pequeno avião bimotor que caiu em região de mata fechada, na cidade de Itapira, interior paulista. Os corpos dos dois homens, um instrutor de voo e um aluno, foram localizados às 9h de hoje (29) com os destroços da aeronave.

O avião, modelo PA-30 de fabricação Piper, caiu às 16h de ontem, após decolar do Aeroclube de Campinas. O aeroclube informou que o avião estava com a documentação em ordem e que havia passado por uma revisão de rotina no final de março deste ano.

As causas do acidente serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O aeroclube disse colaborar com as investigações. “Estamos oferecendo toda a assistência necessária e possível aos familiares neste momento de dor”.