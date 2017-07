Acidente aéreo causou a morte do piloto, Márcio Molas Martins, de 33 anos, e deixou o empresário, Diógenes Toesca de Aquino, de 57, gravemente ferido. A queda do Cirrus SR20 prefixo PR PRF aconteceu na manhã desta quinta-feira (20) na região do Pantanal Mato-grossense.

Conforme o site MS em foco, o Centro de Investigações e Prevenções de Acidente Aeronáutico (Cenipa) informou que a aeronave havia saído da Fazenda Santa Edwiges, em Rondonópolis (MT) e tinha como destino outra fazenda localizada na cidade de Barão Melgaço também em Mato Grosso.

Depois da queda, Márcio e Diógenes foram socorridos e transportados de avião até o Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis. De lá seguiram até o Hospital Regional. Martins morreu antes de chegar ao hospital e Toesca passa por cirurgia.

Diógenes, proprietário do avião, sofreu politraumatismo e respira por aparelhos. O caso dele é considerado gravíssimo. Toesca é sócio da empresa Ciarama que fica em Ponta Porã.

As testemunhas relatam que a queda ocorreu logo após a decolagem e eles foram socorridos pelos funcionários da fazenda. Técnicos do CENIPA devem chegar nesta sexta-feira ao local do acidente para investigar as causas da queda.