Com objetivo de fomentar o esporte e promover ação social, o Jogo do Bem, uma disputa entre os Amigos do Cafu e os Amigos de Campo Grande, será realizado às 10 horas da manhã deste sábado (20), no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. Para Cafu a expectativa é grande, “É um jogo beneficente. Quem vai ser beneficiado é o FAC, que vai poder ajudar as pessoas que não tem a oportunidade que nós estamos tendo, com este alimento”, frisou.

O ingresso é um quilo de alimento não perecível, na arquibancada, ou R$ 50,00, se preferir cadeira. Serão disponibilizadas 5 mil entradas, entre arquibancadas e cadeiras. O alimento arrecadado será doado às famílias carentes de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que irá separar os alimentos e organizar cestas básicas para a distribuição.

Contando com a participação de estrelas do futebol brasileiro na equipe Amigos do Cafu, contra Amigos de Campo Grande, formado por ex-atletas de Campo Grande, a iniciativa busca apoiar a inclusão social.

“A iniciativa é muito bem vinda e acredito que conseguiremos arrecadar uma grande quantidade de alimentos que ajudarão diversas famílias carentes da Capital”, comentou o prefeito Marquinhos Trad.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a ação possibilita um momento de lazer e interação para a população, além de também contribuir com as instituições.