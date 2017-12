Quem votar no concurso prato típico vai concorrer a um jantar especial

O cidadão que votar no concurso Prato Típico de Campo Grande estará concorrendo a um jantar para até oito pessoas. A comida principal será o prato vencedor da disputa. Sobá? Espetinho? Ou Arroz Carreteiro?

Para participar clique no link e deixe seu voto e concorra ao jantar. A ação, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), foi pensada para estimular a participação da população, uma vez que o prato eleito será conhecido como a comida que é a cara da cidade.

Concurso

Após reuniões e estudos, a Sectur e as entidades chegaram à conclusão de que o ingrediente que não falta na mesa dos moradores é a carne bovina. Então surgiram as três opções para disputar o concurso. Vale ressaltar que os pratos entram na disputa junto com acompanhamentos, sendo o arroz carreteiro com ovo frito e mandioca frita; espetinho com arroz branco, vinagrete e mandioca amarela e sobá com omelete em tirinhas e cebolinha.

De acordo com o regulamento do projeto, só será computado um voto por CPF e a votação será encerrada no dia 21 de janeiro de 2018. A apuração dos votos será feita por uma equipe formada por duas pessoas da Sectur, uma da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e três membros de uma comissão. O resultado do concurso será anunciado em até quinze dias após término da votação.