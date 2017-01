Querendo se mostrar no rolê, jovem é preso com revólver

Madrugada de quinta pra sexta, os roles começando e o bonitão do Bruno Rafael Garcez Ferreira, de 27 anos, resolveu se mostrar para a galera. Ele saiu carregando um revólver calibre 38 na cintura e tomando umas cervejas na Lanchonete Primavera na Rua Brilhante quando acabou chamando a atenção de quem estava no local.

Segundo informações do registro ele estava no bar e um dos freqüentadores percebendo que havia alguém armado avisou a polícia que mandou uma viatura até o local para saber do ocorrido. Quando chegou até o estabelecimento os policiais militares encontraram em posse de Bruno um revólver 38 da marca Rossi, sem munição e com a numeração aparente. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.