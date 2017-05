O dia amanheceu com sol entre nuvens nesta quinta-feira (11), em Campo Grande. A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Immet), será de céu parcialmente nublado com possibilidades de chuva em áreas isoladas.

Na Capital o dia deve ser de céu parcialmente nublado, com mínima de 21ºC e máxima de 30ºC. No Estado a mínima deve ser de 19ºC e máxima de 33ºC.