Quinta-feira amanhece com termômetros marcando 9°C em MS

Quem ainda não tirou os casos do armário, hoje é o dia para tirar. A quinta-feira (27) amanheceu com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul. Na capital os termômetros marcam 12ºC, com sensação térmica de 11°C. Em Dourados, no sul do Estado, o dia amanheceu com termômetros marcando 9°C, a menor temperatura registrada no ano.

As temperaturas continuam em declínio até o final da semana. Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 14°C e máxima é de 22°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a 9°C e a máxima não passa de 25°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as instabilidades continuam ativas mas com menor intensidade no norte do estado, por onde a frente fria ainda influencia o tempo. Nas demais áreas, inclusive na Capital, ainda chove pela madrugada e de manhã, mas o tempo começa a se firmar à tarde com a entrada de massa de ar frio e estável.